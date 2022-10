Calciomercato Juventus | rinnovo inaspettato in arrivo per un big della difesa

(Di sabato 22 ottobre 2022) Lavince 4-0 contro l’Empoli e finalmente dopo una gara di campionato, tutto l’ambiente bianconero può rilassarsi. La notizia non è la larga vittoria ma la possibilità, quasi una certezza, deldi Leonardo Bonucci. Il contratto del capitano bianconero è in scadenza il 30 giugno del 2024. E’ la grande novità di questa L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: (VIDEO) Bonucci parla con i tifosi: “Vado anche io a mangiare la pastasciutta” Bonucci: “Vogliamo riportare a casa lo scudetto. Obiettivo tornare protagonisti”-Salernitana risultato finale 2-2, incredibile pareggio in extremis per i bianconeri Le probabili formazioni di-Sampdoria, 1^ giornata Serie A Probabili formazioni ...

CalcioMercato.it

Visto la passeggiata in finale, se laavesse vinto la semifinale, forse avrebbe un trofeo in più in bacheca e molto prestigioso. E tornando alla, ieri Jiling Junior mi è piaciuto ..., anche laper Scalvini: tra scambi e l'Atletico sullo sfondo Giorgio Scalvini ©LaPresseAd oggi il cartellini di Scalvini alimenta inevitabili voci su un suo futuro possibile ... Gundogan-Juventus, nuovo colpo di scena: offerta imminente Nel pre partita di Milan-Monza Adriano Galliani ha parlato ai microfoni di Dazn. Il dirigente ha parlato emozionato della partita che mette di fronte le due squadre della sua vita: "Immagino che avrò ...Prima sconfitta stagionale per la Juve donne che si allontana dalla vetta della Serie A Femminile. Il Milan Women sale a dodici punti in classifica. Il Milan Femminile batte la Juventus Women con un s ...