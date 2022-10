Botteghe storiche d' Italia

Leggi su panorama

(Di sabato 22 ottobre 2022) Dalla Salumeria Giusti che a Modena è aperta dal 1598, ai secolari Caffè Florian di Venezia o Pedrocchi di Padova, o alla Fiaschetteria dov’è nato il Brunello di Montalcino nel 1888. Un’affascinante mappa ragionata dei luoghi del buon vivere nel nostro Paese. Bisogna dar ragione al filosofo Karl Popper, almeno in questa occasione. Non c’è una storia, c’è «soltanto» un numero illimitato di storie. Sono quelle ci vengono incontro quando ci si siede a prendere il cappuccino là dove faceva colazione Giosuè Carducci o Giuseppe Mazzini, a sorseggiare un aperitivo nei luoghi in cui Giacomo Casanova scrutava le sue «prede», quando si ordinano i carciofi alla Cavour seduti esattamente al tavolino dove il conte Camillo padre dell’unita era solito consumare il suo piatto preferito. Sono i pezzi di vita e di fama racchiusi e tutelati nei cento e cento locali storici ...