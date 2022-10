Benevento | il ko non lascia scampo alla società | squadra in ritiro da subito

Leggi su anteprima24

(Di sabato 22 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIlnon ne vuol sapere di uscire dal tunnel in cui si è infilato. Le soluzioni tardano ad arrivare, il cambio di guida tecnica non è servito a rimettere in carreggiata lagiallorossa. Dopo i tifosi giallorossi anche ladi via Santa Colomba sembra aver perso la pazienza e così il presidente Vigorito ha dato l’ordine: “si va in”. La decisione è arrivata al termine di un confronto serrato nella pancia dello stadio Senigallia tra il patron, il direttore sportivo Pasquale Foggia e l’allenatore Fabio Cannavaro. Il ko di Como, il quinto in campionato, hato strascichi inevitabili. “Non credo nelma ci andremo”, ha detto Cannavaro al termine del match giocato in Lombardia. L’ex difensore, come da lui stesso dichiarato, ...