Avellino | aveva 66 auto e moto e intascava il Reddito di cittadinanza | la truffa da 30mila euro

Leggi su open.online

(Di sabato 22 ottobre 2022) Un sessantenne originario della provincia di Napoli è stato denunciato per aver percepito dal 2019 ildi, nonostante fosse proprietario di 66 veicoli – tra– e intascando, così, una somma superiore ai. A scoprire laè stata la Polizia municipale di San Martino Valle Caudina, piccolo centro in provincia di. Tutto è partito, infatti, da un controllo su un veicolo trovato in possesso di un pluripregiudicato napoletano da parte degli agenti, che hanno incastrato l’uomo residente da molti anni nella provincia di. Dai dati forniti dall’Inps, come riporta il Mattino, è – inoltre – emerso che il 60ennepresentato un’dichiarazione ...