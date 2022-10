Ascolti Tv | è LUI il campione indiscusso del venerdì C’è un solo vincitore

... qualche maglietta dei Joy Division , giusto per ricordare da dove arrivano glidi buona ... Protende, infatti, l'asta del microfono verso la platea per spronarla a cantare insieme a. Nel ...E lo sapeva ancheperché stavo frenando e facendo marcia indietro, fingendo che l'avrebbe messa ... E cosaDipende. Posso sentire i suoni, ma sono concentrato sulla mia cosa, la mia guida ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ..."Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso" al contrario di quanto il titolo potrebbe far pensare ha debuttato con un vero e proprio boom di ascolti ieri. La prima puntata della nuova serie di Rai1, ...