(Di sabato 22 ottobre 2022) Roma, 22 ott – C’è un fenomeno che attrae poca attenzione da parte dei mezzi di informazione italiani ed è quello dell’immigrazione intra-na. Anche se nessuno ne parla sono sempre di più glidei Paesi maggiormente poveri e poco sicuri cheverso i Paesi del continente nero più ricchi. E’ quindi un fenomeno che andrebbe studiato perché con le giuste politiche di assistenza allo sviluppo potrebbe diminuire il numero di migranti che ogni giorno arriva in Italia dall’. Ichein: un fenomeno in crescita Un esempio al riguardo sono i moltichein. Al momento non ci sono dati attendibili riguardo al numero di cittadini del Sudan ...

Il Primato Nazionale

... imprenditori, docenti nei propri paesi; perché gli immigratihanno avuto successo nelle nostre ... Leadersconoscono anche il made in Italy formato solidarietà: molti tra loro hanno ......di paesiha depositato una bozza di risoluzione per prorogarlo di altri nove mesi. Se ne parlerà alla fine della prossima settimana. Lo scorso ottobre, gli investigatori hanno assicurato... Africani che emigrano in Africa: il caso dei sudanesi in Egitto Caldo estivo dalla Prossima Settimana E' in arrivo Scipione " superstar ", il nuovo anticiclone africano che darà il via alla Terza Ottobrata di questo mese e ci terrà compagnia molto probabilmente fi ...Ventuno parlamentari di Giordania, Palestina, Yemen, Tunisia e Mauritania hanno rilasciato una dichiarazione congiunta per esprimere il loro massimo sostegno alla rivolta nazionale in Iran e hanno chi ...