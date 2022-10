(Di venerdì 21 ottobre 2022) . Lo sfogo deldi Denise Il quotidiano Il Messaggero riporta il duro sfogo didi Denise, la bambina scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004.non è ilbiologico della bambina, poiché –si seppe successivamente – essa nacque in seguito ad una relazione trae Piero Pulizzi. Tuttavia, il legale di, l’avvocato Luisa Calamia, fa sapere: «Il signorrimane comunque legalmente a tutti gli effetti ildi Denise. Non è stato, infatti, mai effettuato un disconoscimento di paternità».ha espresso tutto ...

, che legalmente è ancora a tutti gli effetti padre di Denise(figlia naturale di Piero Pulizzi ), ha attaccato in lacrime Piera Maggio , la mamma della bimba scomparsa a poco ...contro Piera Maggio: "Ha divulgato dati privati"/ "Denise non c'entra" Tra queste, un'insegnante che avrebbe deciso di offrirle il suo supporto e che, dopo averle ragalato degli ...Toni Pipitone contro Piera Maggio: "mi fa apparire come un padre snaturato". Lo sfogo del padre di Denise, scomparsa nel 2004 ...Tony Pipitone critica Piera Maggio per il suo libro: cosa dice l'uomo sulla famiglia e sulle piste relative alla scomparsa di Denise ...