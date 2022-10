Ti ricordi – Gustavo Abel Dezotti | l’amico di Maradona che alla Lazio fu un bidone e a Cremona divenne un idolo assoluto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Improbabile. Sì, quel periodo che va dseconda metà degli anni ’80 all’inizio dei ’90 può essere definito tranquillamente improbabile. Allegramente improbabile, meravigliosamente improbabile tra colori, musica e storie apparentemente strampalate ma che si rivelano bellissime. Nel calcio idem. Sì, prendetead esempio: centravanti argentino della Cremonese che segnava 30 anni fa al Verona con quel suo capoccione riccioluto stile Cristian de “I ragazzi del muretto” (tanto per restare alle considerazioni di sopra). Una storia in cui si intreccia di tutto: daa Nelson Gutierrez, da Roma a, dCoppa del Mondo a…Nino D’Angelo. Già:è figlio di quel Newell’s Old Boys costruito dalle ...