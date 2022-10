LIVE Juve-Empoli 2-0 | Mckennie di testa!

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Lantus darà il via all'undicesima giornata di Serie A ospitando all'Allianz Stadium l', calcio d'inizio alle...

Seguiremo insieme la marcia d'avvicinamento al calcio d'inizio, la cronacadella sfida e tutto ... 21:41 Ferrara sul primo tempo di Juventus - Empoli " È una costante che la, al primo episodio ...19:40- Empoli, le formazioni ufficiali Queste le scelte definitive di Allegri e Zanetti in vista di- Empoli.(3 - 5 - 2) : Szczesny; Rugani, Bonucci, Danilo; Cuadrado, McKennie, ...10' GOOOOOOOOOOOOOL DI MCKENNIE - Dagli sviluppi del corner battuto da Cuadrado, McKennie anticipa Danilo e insacca alle spalle di Vicario con una gran zuccata. E' 2-0 bianconero. 9' ...Per saperne di più, segui con noi la Diretta LIVE dell’incontro. L’articolo Juventus-Empoli 1-0, bianconeri avanti all’intervallo: segui la Serie A in Diretta LIVE proviene da Footballnews24.it I bian ...