Il rilancio della sanità territoriale secondo i farmacisti italiani

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Luci e ombre sulle Case di comunità, una ricognizione sul personale in forze al settore sanitario e infine l’auspicio di un superamento del perverso meccanismo del payback. Sono alcuni dei temi emersi nel corsonona edizione di FarmacistaPiù. La pandemia ha messo in luce la carenza di operatori sanitari e mentre il Pnrr volge lo sguardo verso la costruzione di nuove Case di comunità, la priorità – ha spiegato il presidente Fofi, Andrea Mandelli – “è invece la carenza di personale e la ricerca delle risorse necessarie per mantenere aperte queste strutture”. Una pianificazione di nuove strutture che non convince Mandelli: sarebbe stato preferibile un “Pnrr che andasse a innervare ulteriormente le strutture esistenti e ragionasse sulle situazioni già definite sul territorio, partendo da quelle e ricostruendo l’anello mancantepandemia, ...

Rockol.it

... a cominciare daldel piano "Sure" finalizzandolo alle misure per l'energia, ivi compresa ... nell'ordine, per l'incarico e la nomina da parte del PresidenteRepubblica e poi per il voto ...L'attività diavviene nell'anno del centenarionascita del grande autore per un film che non ha mai smesso di muovere il grande interesse del pubblico e degli operatori del mercato ... v Massimiliano Pani racconta il rilancio della PDU Il Sindaco f.f. di Palazzo Alvaro ha preso parte ai lavori di "Bergarè", l'evento promosso dall'Ente camerale reggino. Presenti anche il consigliere metropolitano delegato Giuseppe Giordano e l'Assess ...Home Green City Riqualificazione Roma: rinasce ex Mattatoio a Testaccio insieme ad Accademia Belle arti Prosegue il piano di recupero e di rilancio dell’ex Mattatoio a Testaccio, uno dei più important ...