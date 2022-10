F1 | GP Stati Uniti Austin 2022 | Perez penalizzato di cinque posizioni in griglia

Leggi su sportface

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Penalità per Sergioindi partenza per il Gran Premio deglidi F1, in corso di svolgimento sul circuito texano di. Il messicano della Red Bull infatti pagheràinper la sostituzione della power unit, decisione che non a caso arriva prima del GP di casa in Messico dove sicuramente “Checo” vorrà essere il più competitivo possibile. Stesso provvedimento che è arrivato anche per Guanyu Zhou: il cinese dell’Alfa Romeo a sua volta pagheràindi partenza. LIVE – F1, GP: le prove libere 1 (DIRETTA) SportFace.