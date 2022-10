Elon Musk avrebbe pianificato di licenziare il 75% degli attuali dipendenti di Twitter

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Secondo il Washington Post,hadiil 75%di, circa 7.500 persone, se dovesse diventare proprietario di. Secondo The Verge, la società prevedeva di tagliare quasi un quarto della forza lavoro, tagliando 800 milioni di dollari dalle buste paga, a prescindere dalla cessione di. Dopo aver fatto un’offerta iniziale di 44 miliardi di dollari per acquistareaveva rinunciato all’accordo, sostenendo cheavesse mentito sul numero di account falsi, i cosiddetti bot presenti sulla piattaforma.ha citato in giudizio ...