Corruzione in gare d' appalto nella sanità | 10 misure cautelari a Palermo

...responsabili nelle vicende criminali già ricostruite e di ipotizzare nuove ipotesi die ...possibile dazione di tangenti ad un pubblico ufficiale e al suo faccendiere nell'ambito di due, ...Gli investigatori avrebbero ricostruito inoltre episodi die turbative d'asta per due importantiuna nella Sicilia occidentale, l'altra in quella orientale. Sotto la lente degli ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Non c'è pace per la sanità siciliana, i finanzieri di Palermo hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di 10 persone, una finita in carcere, 4 ai domiciliari e 5 destinatari di obbligo di d ...