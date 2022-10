Boxe | Europei femminili 2022 | Giordana Sorrentino sconfitta da Cakiroglu in semifinale | è medaglia di bronzo

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Finisce inl’avventura europea di. Nei 50 kg, l’azzurra viene eliminata in quel di Budva dalla superfavorita del torneo continentale, la turca Buse Naz, per verdetto unanime (in tutto e per tutto) dei giudici, un 5-0 nel quale compaiono solo 30-27. Sono tanti i momenti nel corso del combattimento nel quale le due quasi si fermano a studiarsi l’una con l’altra, come a voler trovare punti deboli. Il punto reale è che, là doveriesce a entrare, non trova invece la misura, costretta spesso a veder fuggire la sua avversaria, che si contraddistingue per agilità. Del resto, parliamo dellad’argento olimpica.: ...

Torre Annunziata . Aglifemminili di pugilato in Montenegro, Irma Testa vola in finale. La ragazza di Torre Annunziata ha avuto la meglio sull'irlandese Michaela Walsh dopo aver vinto una vera e propria battaglia. ...Nella sostanza, su tutte e tre le riprese l'italiana non trova mai uno spiraglio, trovandosi di fronte un'avversaria perfettamente preparata su larga scala. Per la viterbese, però, questo non è che un ...Giornata positiva per la nazionale italiana negli Europei femminili di boxe. Stacca il pass per la finale la 50 Kg Bonatti, che batte 4-1 l’inglese Resztan. La boxer emiliana contenderà l’oro alla ...Quando Irma Testa ha vinto l’Europeo Elite nel 2019 ad Alcobendas, in Spagna, è diventata grande. “ È stato il mio dire: sono diventata una pugile seria e professionista. Prima mi basavo solo sul tale ...