Assunzioni in provincia di Latina | ecco dove | bandi di concorso | requisiti e figure richieste

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Sono 12 i posti di lavoro a tempo indeterminato nelladi, per andare a ricoprire ruoli amministrativi e tecnici. Anche l’Entele va a integrare il suo organico con trediper andare a selezionare il personale più adatto a ricoprire i ruoli richiesti. Importante sarà formalizzare la domanda entro il 14 novembre 2022 per poi accedere a due prove: una scritta, una orale: dopo aver superato una eventuale prova preselettiva Ma di cosa si tratta? Quali sono irichiesti? Come si presenta domanda? Andiamo a vedere… Quali sono leI candidati selezionati andranno a ricoprire ruoli specifici tra i quali: 4 saranno assunti per ricoprire il ruolo di Istruttori direttivi amministrativi, 6 di ...