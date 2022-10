Anche Elisabetta Canalis torna single? «In crisi col marito | matrimonio al capolinea» Si infiamma il gossip

(Di venerdì 21 ottobre 2022)e Brian Perri potrebbero essere l’ennesima coppia vip a rompere nel 2022. L’ex velina, protagonista nell’ultimo episodio di “Emigratis”, sarebbe incon il, chirurgo americano con il quale vive a Los Angeles dal 2014. A lanciare lo scoop è il settimanale “Nuovo”. «Rumors dicono che ilsia al. Da tempo girano voci sulladella relazione», si legge.? Dalla scorsa estate si vocifera di un’apparente maretta nella coppia.era stava in vacanza nella sua Sardegna, accompagnata solo dalla figlia Skyler Eva, mentre ilera rimasto in California, ufficialmente per motivi ...

... per lui la Guardasigilli può essere solo e ancora MariaAlberti Casellati, non Carlo ... fa sapere lo stato maggiore di Forza Italia, cambieràl'atteggiamento del partito verso il ...Love Affairs, l'ultimo cavallo a vincere quandoera ancora in vita, sarà messo in vendita secondo The Mail di domenica. Passione meno forte Una fonte reale ha confermato che Carlo, ...La maledizione del 2022 continua. La lista degli addii in questo annus horribis pare non dare segni d'arresto, alle coppie scoppiate potrebbe oggi aggiungersi quella formata da Elisabetta Canalis e da ...«Rumors dicono che il matrimonio sia al capolinea. Da tempo girano voci sulla crisi della relazione» P er le coppie famose il 2022 non è stato un anno fortunato. Le separazioni – dai Totti ad Alessia ...