Totti e la nuova vita a Roma Nord con Noemi | ecco dove fa colazione

... e Roma Nord , dove abita lacompagna Noemi Bocchi e dove ha, da poco, preso un nuovo appartamento. In attesa del trasloco definitivo,inizia a frequentare posti nuovi tra cui lo storico "...Lacoppia dell'estate formata dae Noemi è stata avvistata a Montecarlo, dove si sono recati per giocare a padel L'articoloe Noemi, vacanza a Montecarlo per lacoppia proviene da ...Francesco si concede a foto e selfie dallo storico "Ricci il Salumiere". Che, su Instagram, gli scrive: "Benvenuto" ...Francesco Totti e Noemi sono definitivamente usciti allo scoperto con un viaggio a Montecarlo in cui i due sono stati paparazzati.