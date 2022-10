Thiaw | 'Milan top nel mondo | l'esordio un orgoglio per me e la mia famiglia Le differenze con la Germania'

Commenta per primo L'esordio in campionato, seppur per una manciata di minuti, è stato più che positivo.ha messo la firma sul successo contro il Verona delcon due salvataggi provvidenziali. Segnali inequivocabili di come il giovane centrale tedesco stia lavorando bene a Milanello.Ila Verona ha vinto così, e la prima constatazione che viene da fare è: cose già viste tante volte, sono o non sono queste le ripartenze terribili delpioliano Esatto. Da "Bella" ...Malick Thiaw ha parlato dell'esordio in rossonero contro il Verona, pochi minuti ma di grande qualità. "E' successo tutto molto velocemente, non ho avuto tempo per pensare. Devi solo farti trovare pro ...Il difensore rossonero ha raccontato le emozioni provate a Verona per la sua prima partita con la maglia rossonera ...