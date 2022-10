Show di Fiorello | cambia il nome e la rete Il conduttore | «Una scelta che mi rende felice | grazie ai giornalisti del Tg1»

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Non andrà in onda su Rai 1 e non si chiamerà Viva Asiago 10!. Dopo giorni di polemiche, lettere e passi indietro, la protesta del sindacato deidel Tg1 ha infine dato i suoi frutti. Giovedì 20 ottobre l’ad Rai Carlo Fuortes ha annunciato che il nuovo programma mattutino disi chiamerà Viva Rai2 e andrà in onda sul secondo canale da dicembre, di fatto accogliendo le rimostranze del comitato di redazione che si era opposto a un cambio di palinsesto su Rai1. Il fu Viva Asiago 10! sarebbe dovuto andare in onda da lunedì 28 novembre su Rai1 all’interno della striscia mattutina solitamente gestita dal Tg1 Mattina. Il cdr deiaveva quindi diffuso un duro comunicato contro i vertici di viale Mazzini per non aver coinvolto né la redazione né l’Usigrai nel cambio di palinsesto, esprimendo «tutto il ...

...non sono mancate le frizioni in casa Rai per il ritorno di. A scatenare la bagarre la redazione del Tg1 , in protesta per la possibile cancellazione di "Tg1 Mattina" in favore del nuovo...Il sindacato di redazione del Tg1 ha protestato contro la decisione di collocare nella fascia del mattino di Raiuno unocurato da Rosarioal posto del Tg1 Mattina diretto da Monica ...Dopo lo scoppio delle polemiche arriva la notizia ufficiale: il nuovo programma di Fiorello andrà in onda a partire dal 7 novembre su Rai2 ...Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi e alcune reazioni non proprio accondiscendenti dei giornalisti di Rai1 dovute a un possibile approdo di Fiorello nella fascia oraria dalle 7 alle 8, l'ad Carlo ...