Sergio Leone - L' italiano che inventò l' America | la recensione | documentare il genio

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Ladi- L'chel': un documentario a prima vista semplice, ma invece profondo e accattivante per il modo in cui viene tratteggiato non solo il regista di C'era una volta il West, ma anche il mondo che è andato a rappresentare: il cinema. "Il cinema è uno spettacolo immenso che ripropone fatti di vita rimescolata". Non poteva che iniziare così un documentario come- L'uomo chel', un'opera che attraverso la produzione specifica di un autore così indimenticabile si eleva a indagare la bellezza dello spettacolo più bello del mondo: il cinema. Come sottolineeremo in questadi...