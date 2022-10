Roma | gli attivisti bloccano le strade La procura | ‘Interruzione di pubblico servizio’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Loro lo avevano detto, lo avevano annunciato sui social. E dalle parole sono passati ai fatti: glidi Ultima Generazione, quelli che in questi giorni stanno scendendo in strada e stanno bloccando le arterie della Capitale al grido di ‘no gas no carbone’, non si fermano. Proprio ieri, infatti, hanno interrotto il traffico sul Grande Raccordo Anulare, tra rabbia e indignazione degli automobilisti, quelli che sono rimasti fermi, incolonnati con le loro auto. Ora, però, laha deciso di aprire un fascicolo, di indagare su quei blocchi della circolazione. Indagine sui blocchi della circolazione degliNei provvedimenti si parla di interruzione diservizio, di manifestazioni non autorizzate. D’altra parte, gliavvisano sì gli ospedali, lasciano passare i mezzi ...