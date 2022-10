La scissione non è esclusa Tajani-Berlusconi | Giannini fa saltare dalla sedia Gruber

(Di giovedì 20 ottobre 2022) “Presto ci sarà unain Forza Italia”. Così Massimoa “Otto e Mezzo”, il talk politico di LA7. Durante la puntata di giovedì 20 ottobre, la conduttrice Lilliha trattato l'argomento del giorno: Antonio, coordinatore nazionale di Forza Italia, è adatto a fare il ministro degli Esteri dopo le affermazioni propagandistiche di Silvio, leader del partito, sull'aggressione della Russia all'Ucraina? La giornalista Flavia Perina non vede grandi ostacoli anzi si è detta certa che la premier in pectore Giorgia Meloni lo confermerà anche perché oggi il Ppe ha garantito per la persona(scorporando la sua posizione da quella del Cavaliere, nda). Il direttore de “La Stampa”, Massimo, ha sposato le parole della collega: “Può ...

