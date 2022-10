Domeniche bestiali – La potenza metafisica del Var | l’arbitro consulta il monitor e vede se stesso

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Passato e futuro: nel calcio questo dualismo è probabilmente ancora più forte che in altri ambiti. Le nuove tecnologie migliorano questo sport, seppur con le difficoltà di applicazione che ne derivano ma talvolta causano danni anche impensabili o creano addirittura mondi paralleli e richiami romantici del passato con svarioni annessi. Tra passato, futuro, flash back non troppo flash e irragionevolezze variesi pone esattamente a metà: come la mortadella tra le due fette di pane, perfezione della merenda domenicale sugli spalti. VAR E DICKENS Il fantasma dei Natali passati e la possibilità di rire tepiù giovane, e magari pure di poter correggere i tuoi errori. E’ quello che è capitato alla fine dello scorso 31 luglio alAndrei Cojocaru durante Steaua Bucarest- ...

Il Fatto Quotidiano

L'aveva sfiorato un anno fa, quando ne avevamo parlato in, con la squadra del presidente Forgione , all'epoca in Eccellenza molisana che si era fermata a 54 sconfitte consecutive, ...è come un tik tok di Antonio Cassano : ha poco senso, zero eleganza, ma appena ritornano i campionati ecco che riappare. Cercando di far peggio, pur se l'impresa appare ardua visto ... Domeniche Bestiali – Vuole mandare un messaggio di pace, ma compone la scritta “pentole… Roma. Problemi con il trasporto pubblico dalla mattinata di oggi, domenica 16 ottobre. Non che si tratti di una novità in senso assoluto, questa volta però le problematiche cadono di domenica, con buo ...Si prospetta una domenica bestiale in Europa: grandissimi big match in programma tra El Clasico, Liverpool-City e PSG-Marsiglia ...