Cronaca | le notizie del 20 ottobre 19enne investito e ucciso questa notte a Roma LIVE

Purtroppo sono morti in un incidente stradale Sofia Mancini e Francesco D'Aversa , i due ventenni dei quali non si avevano piùda lunedì sera, quando erano stati visti salire a bordo della ...All'uscita dal turno di servizio in Commissariato, è stata seguita mentre andava a prendere l'auto, colpita in testa con una pietra e violentata. E' avvenuto stanotte a Napoli: la vittima è una ...