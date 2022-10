Communityverse in mostra

Leggi su sbircialanotizia

I sotterranei della Casermetta di San Pietro si trasformeranno in un vero e proprio padiglione dei metaversi ospitando l'esposizione Multiverse of Metaverses. Questa, dedicata alla rappresentazione della molteplicità di metaversi, la cui genesi, tra architettura, arte e performance, verrà raccontata durante uno dei cicli di incontri con la partecipazione dell'Arch. Enzo Fontana, co-fondatore dello studio Fabbricanove, Gianluca Del Gobbo, organizzatore di eventi internazionali come Live Performers Meeting, Fotonica, Live Cinema Festival,e il curatore dellaDaniele Luchi.