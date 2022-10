Ascolti TV 19 ottobre 2022 | bene Reazione a Catena | Il Paradiso delle Signore regina delle soap

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 20 ottobre 2022) La giornata del 19ha premiato grossomodo mamma Rai, la quale ha registrato dei notevoli risultati all'interno deglitv. Non solo con i programmi del Prime Time e con i suoi game show, ma anche con la dailyitaliana ambientata negli anni '60. Parliamo de Il! Questa rinomata serie con Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi e Vanessa Gravina ha siglato dei numeri imprendibili per lerivali. Numeri che non fanno altro che mettere in risalto il successo di questo format. Intanto segnaliamo la timida ripresa di ‘Una scatola al giorno', il nuovo gioco di Rai 2 condotto dal simpatico Paolo Conticini. Quest'ultimo occupa ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, una fascia oraria non proprio facile da gestire visto ...