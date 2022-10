Valentina Persia | chi è? Età | compagno morto | malattia

L'appuntamento in prima serata su Rai1, di venerdì 14 ottobre , si è chiuso per la prima volta con un ex aequo : con 64 punti hanno infatti vinto siache si è trasformata in ...e vincono per la prima volta una puntata di Tale e Quale Show in ex equo connei panni di Clementino. Il loro omaggio ai due grandi miti della comicità, la coppia Stanlio e Ollio, è stato un grande successo. Cirilli e Paolantoni hanno portato in scena il ...L'esibizione di Valeria Marini nell'ultima puntata di Tale e Quale Show non è stata apprezzata da Cristiano Malgioglio: cosa ha dettoGabriele Cirilli e Francesco Paolantoni vincono per la prima volta una puntata di Tale e Quale Show in ex equo con Valentina Persia nei panni di Clementino. Il loro omaggio ai due grandi miti ...