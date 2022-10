Ultime Notizie – Senato | eletti i vicepresidenti | Centinaio | Gasparri | Rossomando e Castellone

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Sono statidelGian Marcodella Lega con 108 voti, Mauriziodi Forza Italia con 90 voti, Annadel Pd con 73 voti e Mariolinadei 5Stelle con 68 voti. I nuovi questori delsono Gaetano Nastri di Fdi con 110 voti, il centrista Antonio De Poli con 105 voti e Marco Meloni del Pd con 71 voti. Lo ha annunciato in aula il presidente Ignazio La Russa. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Sky Tg24

'In riferimento arilanciate nelleore da alcuni media, si smentisce seccamente qualsiasi dichiarazione di Matteo Salvini contro gli alleati e su presunte 'impuntature' in vista della squadra di governo'."Alla luce dellee più complete dichiarazioni del presidente Berlusconi sul conflitto russo - ucraino, si pone un problema per il nostro Paese. Non credo che possa essere accettato che Forza Italia esprima un ... Cronaca, le ultime news di oggi 19 ottobre. Crolla Aula Magna Università di Cagliari. LIVE Le parole sul conflitto in Ucraina pronunciate da Silvio Berlusconi nella riunione con i suoi parlamentari mettono "in discussione la premessa fondamentale ...Pierre Gasly a caccia di un buon risultato nel prossimo Gran Premio degli Stati Uniti, quartultima prova del mondiale 2022 di Formula 1. Il francese della Scuderia AlphaTauri, dopo le prestazioni alta ...