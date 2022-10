Ucraina | raid aereo a Kiev | si cerca rifugio nella metropolitana

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Durante un, i residenti dino riparo e provano a nascondersi scendendo in rifugi sotterranei, come nelle stazioni della. Nei giorni scorsi il centro della capitale ...

Durante unaereo, i residenti di Kiev cercano riparo e provano a nascondersi scendendo in rifugi ... Nei giorni scorsi il centro della capitale dell'e' stato attaccato e bombardato con droni ...Mentre irussi portati avanti anche con i droni kamikaze Shahed - 136 di fabbricazione iraniana vanno ... L'evacuazione dei civili da Kherson Il comandante delle forze russe in, il generale '...Durante un raid aereo, i residenti di Kiev cercano riparo e provano a nascondersi scendendo in rifugi sotterranei, come nelle stazioni ...Continuano senza sosta i bombardamenti russi sulle centrali elettriche, 1/3 del paese è in blackout. Oggi all'Onu si discuterà dei droni iraniani utilizz ...