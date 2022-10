“Sapete che ha fatto Elettra?” Ginevra Lamborghini | il gesto dopo la squalifica dal GF Vip

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)resta un volto di punta del GF Vip. Nonostante sia statata dal gioco per il caso Bellavia (ha detto che il concorrente “merita di essere bullizzato”), la sua presenza è costante in studio e commenta spesso con gli ex coinquilini le dinamiche del reality. In Casa ha stretto un rapporto d’amicizia con Antonino Spinalbese e in molti hanno pensato che tra loro potesse nascere qualcosa. Durante la puntata del 17 ottobre Alfonso Signorini le ha permesso di esprimere i suoi pensieri sull’hair stylist, L’influencer lo ha accusato di essersi comportato in maniera infantile, così glielo ha confessato: “Mi dispiace vedere in te un atteggiamento poco adulto, te lo dico da amica” sono state alcune delle sue parole accompagnate dagli applausi del pubblico presente. Tornata a casa, ha spiegato ai suoi follower di ...

La Gazzetta dello Sport

da dove viene l'impulso di comprare cosepoi non usiamo Ce lo spiega un famoso filosofo del 1700 Sicuramente sarà capitato anche a voi: avete comprato qualcosapoi non avete mai usato. ...Avete voluto prendere le chiavi del centrodestra E allorac'è Il centrodestra senza di me non c'è più. Anche perché senza Forza Italia il centrodestra non ha la maggioranza. Fratelli d'... 60 anni di Holyfield: dieci cose che non sapete Sandro Tonali, in copertina nell'edizione odierna di Icon Magazine, ha rilasciato un'intervista alla rivista in edicola oggi. Queste le sue dichiarazioni: “Il prossimo ...