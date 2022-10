Massacrato a sprangate dalla gang di immigrati | italiano muore due giorni dopo

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Alessandria, 19 ott — Ammazzato di botte senza pietà: è la fine atroce di Cristian Martinelli, 35 anni, assassinato ae decedutoduedi agonia. I carabinieri hanno fermato domenica mattina il presunto assassino: si tratta di Nicolae Capstrimb, 20enne di origine Moldava. Il giovane e la vittima si conoscevano, ma le indagini ora si estendono alla comitiva dello straniero, unacomposta da dieci giovani, tutti di origini marocchine, che da tempo tormentavano la vittima. Cristian Martinelli uccisofuria del branco Il 35enne era arrivato alla stazione di casale Monferrato da Morano, nel Vercellese, dove risiedeva con la propria famiglia, per una visita di controllo. «Aveva avuto qualche problema di droga in passato — spiega al Corriere la sorella di Cristian, Valentina ...

ilGiornale.it

... il 52ennea colpi di spranga e coltello davanti al bar La Musa , epilogo di una ... Sono tre le ipotesi principali al vaglio: i politraumi alla testa dovuti allericevute, le ...- Il sangue si lava con il sangue . E i conti potrebbero non essere ancora chiusi. Gli strascichi , quando il 52enne kosovaro Ragip Kolgeci è statoe coltellate per un debito d'onore nei confronti del 50enne Afrim Manxhuka , arrestato assieme al 31enne (considerati i due principali responsabili del delitto, ndr), potrebbero ... Massacrato di botte alla stazione: fermato moldavo Picchiato tanto da ucciderlo, all'interno della stazione ferroviaria di Casale Monferrato. Un'aggressione violenta, in cui sarebbe stato usato anche qualche oggetto: una spranga o altri attrezzi recup ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...