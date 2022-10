Lucchetto contro vetro bus a Napoli | ferita una 15enne

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Unè stato lanciato da un uomouno dei vetri del lato sinistro di un autobus Anm della linea 140 in via Mergellina a. Le schegge hanno colpito e ferito agli occhi una passeggera. La ragazzina è stata trasportata al Pellegrini ed è ora nel reparto oculistico. Indagini in corso da parte dei Carabinieri del nucleo radiomobile di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Due episodi gravissimi ai danni di bus in servizio. A Napoli è stato lanciato da un uomo ununo dei vetri del lato sinistro di un autobus Anm della linea 140. E' accaduto su via Mergellina: le schegge hanno colpito e ferito agli occhi una passeggera 15enne. La ragazzina è ...Un atto apparentemente senza alcun motivo. La ragazza è stata trasportata all'ospedale Vecchio ...Un lucchetto è stato lanciato da un uomo contro uno dei vetri del lato sinistro di un autobus Anm della linea 140 in via Mergellina a Napoli. Le schegge hanno colpito e ferito agli occhi una passegger ...Due episodi gravissimi ai danni di bus in servizio. A Napoli è stato lanciato da un uomo un lucchetto contro uno dei vetri del lato sinistro di un autobus Anm della linea 140.E’ accaduto su via Mergel ...