Gazzetta | “Milan-Leao | profumo d’intesa” Poi leggi l’articolo e il profumo svanisce

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)La trattativa per il tentativo di rinnovo di Rafacolsi annuncia imperdibile dal punto di vista mediatico, soprattutto per quel che concerne la narrazione che ne faranno i quotidiani di areaese, in primis ladello Sport. Che oggi in prima pagina – richiamando un celebre spot pubblicitario anni Ottanta – titola “”. È l’eterna battaglia tra titolisti e cronisti , con i primi alla ricerca del claim, i secondi che devono attenersi ai fatti anche perché sennò perdono le fonti. Quando si passa dall’enfasi del titolo al realismo della cronaca, la frenata è brusca. Si comincia così: Rafaha abituato iisti a scattare a gran velocità: la trattativa ...

La Gazzetta dello Sport

...del medesimo test a cui si sottopose Kristjan Asllani prima che il tecnico optasse per l'ex, ... Secondo ladello Sport i progressi stanno andando ad un ritmo più rapido del previsto: ...Commenta per primo Primo gol delnel vertice per trattare il rinnovo del contratto di Leao. Ieri Maldini e Massara hanno ... Come si legge sulladello Sport , serviranno molte altre ore di ... Awards Gazzetta: gran galà Milan, la squadra dell'anno veste rossonero De Ketelaere sta meglio fisicamente e presto tornerà in campo: Pioli vuole delle cose specifiche dall'ex talento del Club Brugge.Coppa Italia. Seconda giornata per quelle che si stanno preparando a meritare gli ottavi di finale. Oggi unica sfida tra squadre di Serie A, tra l'Udinese e il Monza. Certo, se l'Udinese fosse quella ...