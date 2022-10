Camorra | una pizzeria crocevia della droga E quei patti conclusi in riva al mare

Operazione anticamorra della Direzione antimafia di Firenze: eseguite 14 misure di custodia cautelare. Al vertice ancoravolta Vincenzo Saetta finito in carcere dopo il blitz insieme a Salvatore ...Al passaggio di un'auto rubata o comunque finita nella lista nera del ministero, il sistema manderàsegnalazione alle forze dell'ordine che potranno così intervenire. Insomma, un'innovazione non ...Un nuovo video di Pietro Mele, pubblicato sui social, lancia pesanti accuse nei confronti di altri personaggi della camorra locale ...Operazione anticamorra della Direzione antimafia di Firenze: eseguite 14 misure di custodia cautelare. Al vertice ancora una volta Vincenzo Saetta finito in carcere dopo il blitz insieme a Salvatore C ...