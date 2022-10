Brembo - Una nuova divisione investirà nelle startup tecnologiche

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Laentra nel mondo del venture capital con il lancio diVentures, unaspecializzata in investimentidi intelligenza artificiale, big data, sensoristica, meccatronica, efficienza energetica e sostenibilità. "Ventures è lo strumento per attirare e far crescere gli innovatori, chi esplora le frontiere", spiega Roberto Grazioli, Chief Business Development Officer dell'azienda bergamasca. "La nostra strategia è investire incon le quali lavorare direttamente per accelerare lo sviluppo di nuove soluzioni. Da oggi conVentures siamo ancora più strutturati per cogliere le opportunità sul mercato che possano contribuire al nostro obiettivo: ridefinire il futuro dei sistemi ...

Lo si legge innota.Ventures realizzera' investimenti strategici a livello globale nelle startup tecnologiche 'in grado di portare valore sia in ambito di prodotto sia di processo ...Ventures - spieganota - avrà inoltre l'obiettivo di coordinare i rapporti con le startup di cuiè azionista, creando un ecosistema in grado di supportarne l'evoluzione tecnica e ... Brembo: nasce Brembo Ventures per investire su startup tecnologiche - Quattroruote.it (Teleborsa) - Brembo, leader globale nello sviluppo e nella produzione di sistemi frenanti, lancia Brembo Ventures, l'unità di venture capital dell'azienda con l'obiettivo di accelerare lo ...