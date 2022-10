(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Non solo siccità e black out. Le alte temperature danneggiano anche i risultati deglipiù piccoli e gli esami di matematica. In una ricerca della Banca d'Italia si sottoline al'effetto ...

... per esempio migliorando la qualità delle infrastrutture scolasticheparticolare enfasi sulla dotazione di impianti di condizionamento ad oggi poco presenti nelle scuole italiane". In secondo ...... gli analisti sottolineano come un incremento di 1,5 gradi "potrebbe condurre ad avere nel 2100 un livello di Pil pro capite tra il 2,8 e il 9,5% inferiore rispetto allo scenario basetemperature ... Bankitalia: con troppo caldo calano voti studenti (ANSA) - ROMA, 19 OTT - Non solo siccità e black out. Le alte temperature danneggiano anche i risultati degli studenti più piccoli e gli esami ...Il cambiamento climatico e l'aumento delle temperature previsto dalla comunità scientifica, avrà effetti negativi anche sull'economia italiana nel medio-lungo termine colpendo in particolare l'agricol ...