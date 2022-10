Volley femminile | come sono cambiate le squadre di A1 | tutti gli acquisti e le cessioni Egonu in Turchia

(Di martedì 18 ottobre 2022) Ilmercato è in fermento, ledi Serie A1 stanno lavorando per allestire le rose che saranno protagoniste nella prossima stagione. Cimolte novità nel massimo campionato italiano di. Conegliano ha perso tantissimi pezzi pregiati: l’opposto Paolasi è accasata al VakifBank Istanbul, la schiacciatrice Miriam Sylla e la centrale Raphaela Folie andranno a Monza, il martello Megan Courtyen ha appeso le ginocchiere al chiodo. Le Campionesse d’Italia accolgono l’opposto Isabella Haak (dal VakifBank), arrivano le schiacciatrici Alexa Gray (da Busto Arsizio) e Alessia Gennari (da Monza). Grandi movimenti anche a Novara dove approdano la centrale Anna Danesi (da Monza), la schiacciatrice Carcaces (da Vallefoglia), la palleggiatrice Poulter (da Busto ...

