Ultime Notizie – Altroconsumo | ‘più trasparenza su caso listeria nei wurstel’

(Di martedì 18 ottobre 2022) “Da diverse settimane ormai, si parla della vicenda che sta destando molta preoccupazione in tutta Europa, coinvolgendo diverse figure, tra cui le aziende, le Autorità e purtroppo anche i consumatori. Si tratta dei wurstel con, che ha già causato 3 morti e decine di ricoveri. La salute dei consumatori è tutelata dal regolamento 178/2002/CE, che definisce le procedure da seguire per garantire la sicurezza alimentare. Sorge spontaneo allora chiedersi quali siano le marche coinvolte in questa vicenda e cosa sia realmente accaduto“. Così una nota di. “Circa un mese fa, sul sito del ministero della Salute è stato pubblicato un richiamo di wurstel del marchio Tobias di Eurospin a causa della presenza di, un batterio innocuo se l’alimento viene consumato ben cotto, ma che può rivelarsi letale se lo si mangia ...

Si è riunita oggi, in via d'urgenza, la III Commissione dell'Assemblea dei Sindaci del Libero Consorzio di Agrigento che si occupa di "sviluppo strategico, viabilità, programmazione, patrimonio e ...TEMI: chiusura ristorante udineudine polizia udine ristorante friuli ristorante udine sospensione licenza udineFrequentato da pregiudicati e locale non a norma: licenza ...L'ultima puntata del reality show condotta da Alfonso Signorini è stata particolarmente turbolenta e a un certo punto Antonella ha destato i sospetti di uno degli autori. La ragazza stava ...HS Group, uno dei maggiori provider di capitali a lungo termine negli investimenti alternativi, è lieto di annunciare una partnership strategica con il gestore patrimoniale specializzato in sostenibil ...