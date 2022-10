Soleil Sorge e la confessione amara sui social | “Non sono serena e felice…”

Leggi su ildemocratico

(Di martedì 18 ottobre 2022)e il dramma del periodo difficile: ecco cosa ha dichiarato, i dettagli e le curiosità della vicenda Bellissima, schietta e sincera; è così che può essere definita una delle concorrenti che nella scorsa edizione del Grande Fratello ha fatto parlare parecchio di sé per la vicenda del trio amoroso: stiamo parlando di lei,. Ella, è una nota modella ed influencer italiana con molto talento e professionalità tale da distinguersi dal resto. Oggi, però, la donna ha fatto unadavvero molto triste per i fan. curiosità (foto web)La ragazza ha fatto parlare parecchio di sé per via della sua partecipazione al Gf VIP 2021, per il suo famoso triangolo amoroso con Alex Belli e la sua attuale compagna Delia Duran che, successivamente entrò nella casa da ...