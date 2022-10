Real Madrid | Ancelotti | “Adesso Benzema si sente un leader”

Leggi su sportface

(Di martedì 18 ottobre 2022) Carloha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Elche. Così il tecnico del, che si è soffermato naturalmente anche sul Pallone d’Oro vinto da Karim: “Siamo orgogliosi di ciò che lui, Courtois e tutti gli altri hanno fatto. Mi congratulo con chi ha vinto: Gavi, Putellas, Lewandowski, Mané e il Manchester City, un club per cui abbiamo rispetto e che ha fatto una stagione fantastica. Come l’ho visto? Ha detto di essere orgoglioso e ha ringraziato tutti. Dobbiamo pensare al prossimo Pallone d’Oro. Ha molte più responsabilità, siuncome non era otto anni fa. Tecnicamente è lo stesso, è cambiato il suo atteggiamento”. SportFace.