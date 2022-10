Pinguini Tattici Nucleari | San Siro sold out in meno di un giorno

Se ti stai chiedendo quanti biglietti hanno venduto iNucleari per il primo concerto allo Stadio San Siro di Milano, sappi che la data ha raggiunto il SOLD OUT a 12 ore dalla messa in vendita dei biglietti. È ufficialmente esaurita la ...L'11 luglio 2023, a tre anni di distanza, la carriera deiNucleari sarà "consacrata" in quel celebre prato che negli anni ha accolto alcuni tra i più grandi artisti della musica: lo ...FOGGIA, 18/10/2022 - (agenzia dire) Fervono i preparativi per il Festival di Sanremo 2023. Sono scaduti ieri i termini per la presentazione ...È ufficialmente scaduto il termine utile che i cantanti hanno per candidarsi per Sanremo 2023. Chi possiamo aspettarci di vedere al prossimo Festival