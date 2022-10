(Di martedì 18 ottobre 2022)25 ottobre alle ore 12,30 in Villa Diamante ,si terrà la conferenza stampa di “”, la primaespositivaall’evento più atteso dell’infanzia che svolgerà dal 4 al 7 novembre 2022 al Palaeden di Edenlandia,. Interverranno gli imprenditori Fabio Cristarelli, Diego Chiaiese, Salvatore Postiglione e Gianluca Vorzillo, patron di Edenlandia. Nel corso dell’incontro, sarà annunciata la scaletta delle performance degli artisti di “Comico Sud”, l’esclusiva fucina da cui provengono i protagonisti del noto format TV “Made in Sud” che animeranno la manizione durante tutto il periodo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Pianeta Comunione, da martedì 25 a Napoli la kermesse dedicata alla festa più attesa dai bambini - Ildenaro.it Martedì 25 ottobre alle ore 12,30 in Villa Diamante , Napoli si terrà la conferenza stampa di "Pianeta Comunione", la prima kermesse espositiva dedicata all'evento più atteso dell'infanzia che svolger ...