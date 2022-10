Orietta Berti confessa | “Porto sempre la parrucca”

Leggi su biccy

(Di martedì 18 ottobre 2022) Era un po’ il segreto di Pulcinella, ma ora finalmente tutti lo sanno:porta la. La indossa per comodità e per essereperfetta. In fin dei conti èa giro per l’Italia fra concerti, eventi, promozioni e ospitate tv e unagià acconciata e pronta è molto più comoda rispetto ad una piega fatta dal parrucchiere. Una delle parrucche dil’ha anche indossata per gioco Alfonso Signorini, ecco il risultato: Ovviamente, nonostante fosse – come già detto – il segreto di Pulcinella, molti non lo sapevano. E quando la cantante lo hato al Grande Fratello Vip (“Ho 90 parrucche, molte le ho in America a Los Angeles”), il web ha reagito così: Mado io pensavo Nikita fosse brasiliana e ...