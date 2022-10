TGCOM

Una tradizione approvata da nutrizionisti e dietologi: consumare più pasti durante la giornata con un corretto apporto energetico e ...... mostrandone quindi la complessa e ricca evoluzione sia nel tessuto urbanisticoin quello ... Al termine della camminata è prevista unapresso il centro sociale La Quercia. La partecipazione ... Merenda, che piacere: ecco le cose che forse (ancora) non sai Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...Una tradizione approvata da nutrizionisti e dietologi: consumare più pasti durante la giornata con un corretto apporto energetico e nutrizionale ...