Lola Daviet | dietro il delitto forse una lite tra la donna arrestata e la madre della dodicenne seviziata

(Di martedì 18 ottobre 2022) Dahbia B. davanti agli inquirenti ha prima confessato il crimine poi ha ritrattato: «È fredda, non emotiva, in preda a problemi psichici»

La maggior sospettata, l'algerina 24enne senzatetto con problemi psichiatrici, ha confessato il crimine, ma subito dopo ha ritrattato la sua ...Prima il traffico d'organi , poi l'assenza di un motivo e ora la vendetta verso i genitori: sarebbe questa l'ultima pista seguita dagli inquirenti francesi che indagano sulla morte di, 12 anni, il cui corpo straziato è stato ritrovato in un baule venerdì 14 ottobre a Parigi . Quella sera gli agenti sono arrivati nel 19esimo arrondissement parigino su segnalazione di un ...Proseguono le indagini della Procura di Parigi per fare piena luce sull’efferato omicidio di Lola Daviet, la ragazzina di 12 anni trovata senza vita all’interno di un baule di plastica nella… Leggi ...La Francia è ancora sotto choc per il sequestro e l’omicidio della piccola Lola Daviet, 12 anni, ritrovata morta in un baule venerdì sera. Spuntano le ultimi immagini della ragazzina, con lei la donna ...