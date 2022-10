Juventus | Pogba pronto a tornare in gruppo

(Di martedì 18 ottobre 2022) Paulè oraad allenarsi incon i suoi compagni della. Come riporta La Gazzetta dello Sport , il centrocampista francese sta per rientrare a disposizione di Massimiliano Allegri per provare a recuperare bene e in fretta. Primi passi insieme agli altri giocatori, senza ...

Tuttosport

Paulè ora pronto a tornare ad allenarsi in gruppo con i suoi compagni della. Come riporta La Gazzetta dello Sport , il centrocampista francese sta per rientrare a disposizione di ...Quell'infortunio al menisco patito lo scorso luglio, non smette di far penare Paul. Che piano piano si avvicina al recupero completo, dopo mesi di grandi difficoltà. Il ... 'Laè stata ... Cuadrado scrive a Pogba: i tifosi della Juventus iniziano a sognare! Ci sono gesti che valgono più di mille parole. È la riflessione che propone oggi La Stampa a proposito della Juventus. Come racconta il quotidiano, l’immagine della ...Una decisione definitiva verrà presa nelle prossime ore ma Allegri può finalmente cominciare a tirare il fiato. Juventus, non solo Pogba: vicino anche il rientro di Chiesa. Per quanto riguarda Chiesa, ...