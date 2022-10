Inflazione anche su conti pubblici | pesano gli interessi | +58mld in 4 anni L’analisi

(Di martedì 18 ottobre 2022) La galoppanteavrà effetti negativisuidello Stato italiano: la spesa per glisul debito pubblico, vale a dire quello che il Tesoro riconosce ai sottoscrittori di bot e btp, salirà complessivamente di oltre 58 miliardi di euro nell’arco di quattro, dal 2022 al 2025. Dalle casse dello Stato, rispetto al 2021, usciranno 11,4 miliardi in più quest’anno, 14,2 miliardi in più l’anno prossimo, 13,9 miliardi nel 2024 e 18,6 miliardi nel 2025. Sono i dati principali di un’analisi del Centro studi di Unimpresa sulla Nadef (Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza), secondo la quale la spesa pernel 2021 rappresentava il 3,6% del pil e nel 2022 arriverà al 4%, la spesa per le pensioni era al 16,1% del pil e arriverà al 16,4% ...

