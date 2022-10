Crolla l' aula magna dell' Università di Cagliari

Leggi su agi

(Di martedì 18 ottobre 2022) AGI - I vigili del fuoco sono intervenuti in tarda serata aper un crolloa facoltà di Geologia d-+ell'in via Trentino. Al momento non si ha alcuna segnalazione di persone coinvolte e considerata l'ora del crollo è verosimile che l'edificio fosse vuoto. Sono in corso ricerche per escludere ogni possibilità. L'intervento dei vigili del Fuoco è iniziato alle 21.55 e l'ora tarda del cedimento ha evitato una possibile tragedia. Al momento sono comunque ancora in corso le verifiche e le operazioni di messa in sicurezza.