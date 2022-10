Covid | i dati | 58 360 nuovi casi e 113 morti Tasso di positività in salita al 17 | 7% Stabili le terapie intensive

(Di martedì 18 ottobre 2022) Sono 58.360 idiregistrati nelle ultime 24 ore, contro i 13.439 di ieri, secondo l’aggiornamento quotidiano del ministero della Salute. Le vittime sono 113, contro le 93 di ieri. Inildial 17,7%, ieri era 15,95%. I tamponi eseguiti, molecolari e antigenici, sono stati 329.569, contro gli 84.220 del giorno precedente. Rispetto alla scorsa settimana, i contagi sono in calo: 71.799 tra lunedì e martedì contro 81.014, due settimane fa erano stati 73.591 in due giorni. Il totale deidirilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 23.172.370. Sono 254 i pazienti attualmente ricoverati in terapia intensiva, stesso numero di ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 32. I ricoverati nei ...

la Repubblica

