Concorsi pubblici | nuove regole | da novembre i bandi saranno digitali

(Di martedì 18 ottobre 2022) Sta per partire una nuova fase dei. Dal mese dinonpiù pubblicabili in Gazzetta ufficiale ma bisognerà passare attraverso la piattaforma InPa voluta da Brunetta, con lo scopo di agevolare l’accesso ai candidati e, quindi, la consultazione. Per la registrazione,necessari lo Spid, la Cns e Cie. Dopo quasi 30 anni cambiano dunque leper l’accesso agli impieghi e le modalità di svolgimento deinel segno dellazzazione, della semplificazione, della parità d’accesso e dell’equilibrio di genere. Ecco tutte le novità. Concorsodiventano: il portale Inpa Arriva l’obbligo delle Pa di ...

Sta per partire una nuova fase dei. Dal mese di novembre i bandi non saranno più pubblicabili in Gazzetta ufficiale ma bisognerà passare attraverso la piattaforma InPa voluta da Brunetta, con lo scopo di agevolare l'...PARMA - L' Università di Parma ha bandito treper l' assunzione di 3 unità di personale per l'Area Edilizia e Infrastrutture (https://www.unipr.it/node/18059). Queste le posizioni richieste: 1 posto di categoria EP , posizione ...I concorsi pubblici diventeranno ancora più digitali e veloci: come cambiano le regole per le assunzioni nella Pubblica Amministrazione.Vi siete mai chiesti se la formazione online risulta essere efficiente Certamente con la pandemia da Covid-19 e la nascita della DAD è molto cambiato il modo di approcciarsi al settore della formazio ...